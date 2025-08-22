«Мне бы хотелось». Анна Арефьева рассказала, как относится к хулиганам

Актриса театра и кино Анна Арефьева призналась, что за жизнь ни разу не ходила на свидания с классическими «плохими парнями». Звезда криминальной комедии «Геля» заметила, что встречается с бандитом только в рамках своей роли на экране, передает «Пятый канал»

«Наверное, у меня просто среда такая была с детства — я из поколения ленинградской актерской династии, я выросла в театре. У меня возможности никогда не было встречаться или видеться с людьми такого рода. У меня всегда была среда каких-то художников, и влюблялась я в артистов. Но я же могу сыграть это, понимаете, прожить это в какой-то роли, поэтому… Мне бы хотелось», — поделилась своими мыслями артистка.

Фильм «Геля» повествует о дальнобойщике Сане, который решил перегнать премиальный внедорожник. Все идет не по плану, когда он сталкивается с конкурентами в виде преступной группировки угонщиков.

