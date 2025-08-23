Юрий Стоянов назвал три принципа работы на съемочной площадке

Работа с молодыми артистами

Одним из последних громких проектов с участием Юрия Стоянова стал сериал "Вампиры средней полосы", где актер исполнил главную роль деда Славы. В третьем сезоне у него сменился партнер по площадке: вместо Глеба Калюжного, который проходит срочную службу в армии, роль Женька отошла Тимофею Кочневу. По словам Стоянова, авторы проекта не просто поменяли актера, но и органично вписали это в сюжет сериала. Как именно — зрители смогут узнать после премьеры.

"Уже придумали сюжетную историю, чтобы было оправдано, почему другое лицо играет того же персонажа", — рассказывает Юрий Стоянов.

По его словам, с Тимофеем они сработались достаточно быстро.

"Был момент привыкания, но очень недолгий. Тимофей не такой импульсивный, немножко погружен в себя, но в нужные моменты он очень эмоционален и силен", — добавляет артист.

Новый альбом

Юрий Стоянов не только играет в кино и театре, но и занимается музыкой. Он рассказал ТАСС, что планирует выпустить альбом со своими ранее не опубликованными песнями.

"В альбом войдет, может, 10 песен, не обязательно новых, но тех, которые я ранее не публиковал. Они будут оркестровые, но везде будет звучать гитара", — поясняет Стоянов.

По словам артиста, производственные сроки еще неизвестны, но выпустить альбом планируется в этом году.

"Хотел бы где-то к концу сентября чтобы он вышел. Раньше я выкладывал на YouTube Music, но сейчас доступа туда нет. Будем выкладывать на наших ресурсах", — говорит артист.

Без театра тяжело

Кроме работы в кино, Юрий Стоянов не забывает и о театре. Правда, найти время для работы на сцене пока не удается, но, как признался артист, без театра жить непросто.

"Без театра очень тяжело, потому что в кино в большой степени — это работа на результат. Ты эксплуатируешь то, что ты уже умеешь. Это в огромной степени конвейер для реализации ремесленных навыков. Хорошо, если понадобятся еще человеческие", — смеется он.

По его словам, театр — это возможность "подзарядить" свою батарейку.

"Без этой подзарядки довольно тяжело, без живого зрителя", — говорит он.

По словам артиста, ему предлагают интересные роли в спектаклях, но, вероятно, зрители смогут увидеть Стоянова на сцене не раньше чем в следующем году.

"Я бы хотел, чтобы следующим летом, ближе к лету, у меня наконец-то нашлось на это время", — надеется Стоянов.

Терпимость, любовь и трезвость

По словам Стоянова, у него есть три главных рабочих принципа, без которых работа на площадке невозможна.

"Первое — это терпимость. Обязательно — даже не уважение, а любовь к партнеру. Я без этого не могу. И, как следствие, чтобы любили меня. Это обязательные слагаемые. Иначе я зажмусь, и мне будет неинтересно, и это будет скучно для зрителя", — рассказывает он.

Еще одним главным правилом работы Стоянов считает трезвость:

"И третье — никогда не буду сниматься с выпившим".

При этом Стоянов говорит, что самое бессмысленное на площадке — спорить с режиссером.