Череда трагедий «Володи Шарапова»: почему Конкин больше не снимается в кино

Владимир Конкин полюбился многим после выхода фильма «Место встречи изменить нельзя». Серьёзный и стойкий в кадре артист переживал настоящую трагедию за кадром. С какими ударами судьбы столкнулся Конкин и почему перестал общаться с сыном — читайте в нашей статье.

© runews24.ru

Владимир Конкин стал поздним ребёнком. Будущий артист появился на свет, когда его отцу было 42 года, а матери — 40. В семье уже рос сын Слава, но из-за перенесенного полиомиелита мальчик был прикован к постели, а его состояние постепенно ухудшалось.

Понимая бесперспективность лечения, врачи посоветовали Конкиным задуматься о втором малыше. Когда Владимиру было два годика, старший брат покинул этот мир: осложнения после болезни оказались гораздо сильнее, чем организм мальчика.

Однако неудачи продолжали преследовать семью. В пятилетнем возрасте Владимира заболел скарлатиной. Болезнь дала осложнения на сердце, из-за чего жизнь Вовы оказалась под угрозой. На свой страх и риск родители решили покрестить сына. После тайного крещения болезнь стала отступать.

В детстве Конкин много времени проводил за чтением книг, ходил с родителями на выставки и в театры.

В школьные годы мальчик оказался в студии Наталии Сухостав. Там он получил первые актерские навыки и решил связать свою жизнь со сценой.

После школы молодой человек окончил Саратовское театральное училище и начал свои первые шаги в кинематографе.

Творчество

Свой творческий путь Конкин начал в Харьковском театре юного зрителя. Он выступал перед детьми и подростками, набирая опыт и учась смешить и привлекать внимание тех, кто еще далёк от искусства, но близок к сказке и мечте.

Через некоторое время артиста пригласили в Театр имени Моссовета, а затем — на киностудию. Проснуться знаменитым Конкину помогла одна из первых ролей. Павка Корчагин из картины «Как закалялась сталь» сделала артиста всесоюзным любимцем. Несмотря на популярность, роли Владимиру предлагали однотипные: борец за справедливость и защитник Родины.

Со временем артист начал отказываться от таких ролей, объясняя: он боится стать заложником одного амплуа. Режиссёры с пониманием относились к решению актера, и вскоре копилка Конкина стала пополняться разными персонажами.

Настоящий успех пришёл к артисту после выхода на экраны фильма «Место встречи изменить нельзя». Фразы советского оперативника Володи Шарапова разбирали на цитаты, а сотни юношей мечтали стать сотрудниками уголовного розыска

В театре дела Конкина тоже шли прекрасно: он не боялся играть различных персонажей и с лёгкостью перевоплощался в военных, романтиков и простаков. Владимир даже попробовал себя в режиссуре, где тоже обрёл успех.

В 2007 году он сыграл свою последнюю роль. Своё решение артист объяснил так: он много лет уделял внимание работе, пришло время подарить его семье.

Первая и единственная

Аллу Выборнову Конкин встретил на встрече выпускников. Тогда он уже был студентом театрального училища, а она — всего лишь дочерью его классной руководительницы. Чем увлекается девушка и где учится Владимир не знал.

В тот вечер он даже побоялся подойти к Алле, но решил все исправить через год.

На новой встрече выпускников Конкин подошёл к Выборновой и почти весь вечер провел с ней: много шутил, рассказывал о студенческой жизни и просто покорил своей заботой.

Вскоре девушка согласилась встречаться с весёлым ухажёром. Конкину потребовалось три года, прежде чем Алла приняла предложение стать его женой.

Несмотря на трудности и плотный график съёмок, паре удалось сохранить любовь и понимание в первые годы брака. Когда на свет появились сыновья Ярослав и Святослав, Конкин работал над фильмом «Как закалялась сталь». Режиссер не отпускал артистов ни на день, поэтому с женой Конкин общался только письмами и по телефону.

Карьера шла в гору, но Конкин всегда находил время для родных. Вскоре в семье появилась дочь Соня. Тогда же Владимир накопил достаточно денег и перевез семью из Саратова в Москву.

Дома царили настоящая любовь и взаимопонимание: Алла никогда не ругала мужа за плотный график работы и частое отсутствие дома. Детям она объясняла: у отца интересная, но непростая профессия.

За 40 лет совместной жизни Владимир ни разу не поддался соблазнам со стороны коллег. На все попытки женщин завести с ним роман, он отвечал строго: у него уже есть любимая.

Череда трагедий

В 2009 году Владимир Конкин пережил операцию на сердце. Алла так сильно волновалась за жизнь мужа, что стресс стал для нее роковым.

Через год у женщины диагностировали рак. Болезнь развилась стремительно и всего за несколько месяцев поглотила Аллу. Она умерла на руках у мужа. После похорон жены Конкин больше не женился, он даже не стал заводить романов, храня верность любимой и единственной.

В 2020 году в результате несчастного случая не стало дочери артиста. София утонула в бассейне.

Однако на этом проблемы семьи не закончились. В 2008 году сын Владимира Ярослав решил залезть в квартиру отца через окно. Приняв наследника за вора, Конкин выстрелил ему в живот. Рана оказалась не смертельной, но отношения родственников заметно испортились.

А после смерти сестры мужчина и вовсе стал ходить по телешоу и рассказывать неприятные истории об отце. В ответ Владимир Конкин назвал все ложью и заявил: он простит наследника, если тот искренне извинится. Однако пока между отцом и сыном пропасть.

К слову, с сыном Святославом и его семьей Владимир отлично ладит. Именно родные подтолкнули артиста вернуться в кино. Спустя 18 лет Конкин снялся в мини-сериале «Дорогой Вилли».