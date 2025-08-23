Как сложилась судьба звезды «Обитаемого острова» и почему он ушел из кино

Карьера звезды фильма «Обитаемый остров» Василия Степанова быстро оборвалась. Съёмочные площадки закрылись для него, и артист оказался один на один со своими проблемами.

© Super.ru

Состояние актёра ухудшилось настолько, что он оказался в психиатрической клинике. В 2017 году поклонники были шокированы трагической новостью — Степанов выпал из окна пятого этажа и оказался на лечении.

Через три года врачи поставили ему диагноз — шизофрения. С тех пор 39-летний актер живет на пособие по инвалидности, а журналисты время от времени замечают его с признаками тяжелых привычек.

Брат Василия рассказывал, что теперь артист ведет уединённую жизнь: работает в огороде и помогает пожилому отцу.

О личном счастье речи тоже не идет — семьи и детей у Степанова нет.

«У него всё хорошо. Но о возвращении в кинематограф и речи не идёт. Этого не может быть», — призналась мама актёра в беседе с АиФ.

Ранее Василий Степанов выгнал журналистов после вопроса о его отношении к передаче роли Максима в фильме «Обитаемый остров», другому актёру.