Умер американский актер Дэвид Кетчам, снявшийся в десятках комедий
Скончался Дэвид Кетчам, американский актер кино, сериалов и рекламы, сценарист и режиссер, известный по работе над десятками ситкомов, ставших классикой.
Кетчам, родившийся в 1928 году, снимался с 1960-х. Его самый известный образ - Агент 13 из франшизы "Напряги извилины".
Также в списке - "Гомер Куча, морпех", "Зеленые просторы", "Странная парочка", "Мод", "Морк и Минди".
Как сценарист Кетчам создавал "Чертову службу в госпитале Мэш", "Лодку любви", "Кувалду", "Полный дом".
О кончине видного комика на 98-м году жизни сообщает People. Печальная информация подтверждена его семьей и бюро судмедэкспертов.
Артист умер в доме престарелых в Калифорнии. Иные детали не озвучены.