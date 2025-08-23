Американская кинозвезда Лони Андерсон умерла за два дня до 80-летия

Названа причина смерти Лони Андерсон. Американская звезда кино и ТВ ушла из жизни в прошлом месяце всего за два дня до своего юбилея - 80-летия.

Как сообщает 22 августа People, причина смерти артистки - давшая метастазы леймиосаркома, редкий и крайне агрессивный вид рака. Звезда отошла в госпитале в Лос-Анджелесе.

Тело Лони кремировано, похороны прошли в Голливуде 7 августа.

Лони Андерсон несколько раз была замужем, в том числе - за актерами Бертом Рейнольдсом, Россом Биккелом и Бобом Фликом. В ее фильмографии, включая огромное количество телешоу, - около двухсот пунктов.

Андерсон снималась с 1970-х: "Трое - это компания", "Лодка любви", "Удивительные истории", "Мелроуз Плэйс", "Сабрина - маленькая ведьма", "Все псы попадают в рай".