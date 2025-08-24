Как звезда «Такси» стала лицом дагестанского магазина

Известный французский актер нулевых годов Сами Насери, который сыграл роль водителя Даниэля в фильме «Такси», приехал в Дагестан, чтобы сняться в рекламе местного магазина. «Вечерняя Москва» разобралась, чем его туда заманили и как встретили местные жители.

Актер прибыл в Дагестан пару дней назад. О прилете француза стало известно благодаря его социальным сетям.

«Скоро приеду в Дагестан и встречусь там с моим другом. До скорой встречи! Иншааллах», — прокомментировал свою поездку Сами.

Гостя в Дагестане приняли со всем радушием. Фанаты заранее подготовили к приезду Сами точную копию того самого такси. Актер прилетел в Хасавюрт для съемок в рекламе местного магазина одежды. По словам владельца бутика Шамиля Батырова, он заплатил звезде 3 миллиона рублей — 32 тысячи евро.

«Я, Батыров Шамиль Адильевич, организовал приезд Сами Насери лично для своего магазина мужской одежды. Также мой друг Руслан Дадаев сыграл главную роль в фильме "Иммигрант" с Сами Насери. В будущем мы планируем снять кино на европейском уровне за границей с мировыми звездами», — поделился своими планами мужчина в сети.

Корреспонденту «Вечерней Москвы» удалось дозвониться до матери Шамиля Рабият Батыровой, она подтвердила, что съемки действительно состоялись.

«Мой сын "привез" Сами Насери. Сам договаривался о поездке с агентом», — сообщила она «Вечерней Москве».

Сейчас, по словам Рабият, Шамиль отдыхает после интенсивных съемок.

Сами Насери уже стал новой звездой социальных сетей. Он фотографируется с каждым фанатом, пробует местные блюда, прогуливается по улочкам Хасавюрта и искренне удивляется красотам Дагестана. Кстати, артист приезжал ранее и в Москву. Он не раз признавался в любви к России. А в 2023 году актер снимался в рекламе ташкентского автомобильного рынка и местной сети фастфуда.

Елена Фоменко, директор частной компании по продвижению артистов:

«Привлечение иностранной звезды уровня Насери — это не просто "вау-эффект", а сложный, многоходовый пиар-инструмент с серьезной отдачей при правильном исполнении. Образ "Таксиста" — глобальный, очень узнаваемый и ностальгически теплый. Это не просто французский актер, это международный архетип "своего парня", харизматичного и немного неуловимого».

Кто еще работал в России

Актер снимается в нашем кино с 2014 года. Молодого серба заметил режиссер Никита Михалков и пригласил сняться в ленту «Солнечный удар».

Август Диль

Немецкий актер в 2023 году воплотил роль Воланда в фильме «Мастер и Маргарита».

Тео Ю

Южнокорейский актер в 2018 году сыграл Виктора Цоя в фильме «Лето». Поскольку Тео плохо говорит по-русски, его переозвучил Денис Клявер. А пел Петр Погодаев.

Он сотрудничал с отечественными кинематографистами с начала 1980-х — снялся в советско-французском фильме «Тегеран-43». В 2012 году появился в альманахе «С Новым годом, мамы!».

Бурак Озчивит

Актер, известный по турецким сериалам, снялся в 11-й части «Елок». Он сыграл самого себя, оказавшегося на новогоднем балу.

Рэйф Файнс

В 2014 году сыграл в пьесе Тургенева «Месяц в деревне». В картине «Две женщины» актеру достался образ Михаила Ракитина — друга семьи главных героев.

В 2010 году сыграла в комедии Левана Габриадзе «Выкрутасы». По сюжету она влюбляется в провинциального учителя и готовится выйти за него замуж.