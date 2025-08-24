Пособие по инвалидности и бремя актера: куда пропал Василий Степанов

Актер Василий Степанов, у которого диагностировали шизофрению, больше никогда не вернется в кинематограф — по словам его матери Людмилы, об этом не может быть и речи. Она рассказала, что сейчас у Степанова все хорошо. Как сложилась его жизнь после работы в «Обитаемом острове» — в материале «Вечерней Москвы».

© ТАСС

От физрука к актеру

Василий Степанов родился 14 января 1986 года в Москве в самой обычной семье. Его мама работала учительницей, а после стала продавцом. Отец был милиционером. Бабушка Степанова, у которой он часто гостил летом, рассказывала, что мальчик был трудным ребенком. У него была склонность к дракам и активным играм. В школе Степанов учился с трудом.

Степанов изначально планировал стать учителем физкультуры и поступил в техникум. Во время учебы он даже получил звание мастера спорта по рукопашному бою. Но затем он решил, что хочет оставить спорт в прошлом. Он поступил в юридический институт, но до конца там так и не доучился — его отчислили за многочисленные прогулы.

Тогда друзья молодого человека, которые видели в нем талант актера, посоветовали ему поступить на курсы актерского мастерства во ВГИК. Степанов загорелся этой идеей и попытался попасть в несколько театральных вузов. В конечном итоге он поступил в Щукинское училище. Там на первом курсе университета будущий актер познакомился с Павлом Каплевичем, кастинг-директором фильма «Обитаемый остров». Тот в свою очередь организовал молодому человеку встречу с режиссером Федором Бондарчуком.

Степанов идеально подошел на роль Максима Каммерера в «Обитаемом острове». Многие отмечали его статность и привлекательную внешность, которую дополнили осветленные волосы. Но актерская игра Степанова, как потом признался Бондарчук, была недостаточно хороша — спасли положение только монтажеры. Кроме того, молодой человек заикался, и его героя переозвучил актер Максим Матвеев.

Зрители оценили привлекательность Степанова, спецэффекты фильма и его визуальную составляющую. Они считали, что он идеально воплотил образ героя так, как его представляли поклонники творчества братьев Стругацких.

Но критики ругали актерскую игру молодого артиста. Другие юные коллеги Степанова по съемочной площадке также не удостоились восторженных отзывов.

После «Обитаемого острова»

После выхода «Обитаемого острова» на экраны жизнь Степанова резко изменилась, но не в лучшую сторону. Его практически перестали приглашать в другие проекты: после первого фильма он снялся еще в восьми картинах. Отсутствие новых ролей привело Степанова к затяжному творческому и личностному кризису, который усугубился депрессией. Однако гражданская супруга актера Дарья Егорова говорила, что ее мужу поступало много предложений, вот только они его не интересовали.

Отношения Степанова постепенно распались из-за его состояния. Близкие люди решили обратиться за помощью к медикам, и для оплаты лечения им пришлось взять кредит. Чтобы помочь родным с выплатами, Степанов брался за ночные подработки. Его состояние ухудшилось, когда у актера случился тромбоэмболический инцидент. Если бы не своевременная операция, Степанова могло бы уже не быть в живых.

В конце 2016 года Степанов упал с лестницы. Он сломал тазобедренную кость и два позвонка. Актеру пришлось заново учиться ходить. К тому же травма поставила крест на его работе в проекте «Танкисты» (или «Несокрушимый»). Еще один инцидент вновь едва не стоил ему жизни. Степанов выпал из окна с высоты пятого этажа. Врачи диагностировали у него переломы таза, правого плеча и обеих пяточных костей. После этого он попал в психиатрическую клинику, где ему диагностировали шизофрению.

Все беды, которые с ним произошли, сам Степанов иронично называл «проклятием Бондарчука»: неприятности пошли чередой после съемок в «Обитаемом острове». Его мать считала, что причиной этих невзгод была Егорова. Она полагала, что девушка якобы приворожила ее сына. Сама Егорова эти утверждения опровергала, а также рассказывала, что неоднократно находила иголки под дверью своей квартиры, которые оставляли поклонницы Степанова. Это действие может трактоваться как наведение порчи на кого-либо.

В 2023 году брат актера рассказывал, что тот много читает и проводит время в деревне, где занимается дачным хозяйством и огородом. Степанов состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он живет на пенсию по инвалидности, и ему была присвоена третья группа. Степанов также заботится о своем пожилом отце. Ему интересны семейные дела и личные увлечения, а вот интерес к киноиндустрии актер утратил. Брат Степанова считает, что его проблемы с психикой могли быть вызваны особенностями профессии и бременем славы.

