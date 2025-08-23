Режиссер Федор Кудрявцев рассказал о своем пути и российской киноиндустрии

Федор Кудрявцев — человек с богатой творческой биографией: учеба на факультете журналистики МГУ и сценарно-киноведческом отделении ВГИК, годы работы на телевидении и больше 150 авторских рекламных роликов. В июне в России состоялась премьера первого полнометражного фильма в режиссуре Кудрявцева: лента "Ровесник" с участием Анны Михалковой и Александра Яценко быстро завоевала любовь аудитории. В интервью ТАСС автор рассказал о работе над картиной и порассуждал о способах поддержки дебютантов.

— Не секрет, что свой профессиональный путь вы начали в журналистике. Повлиял ли этот опыт на вас как на кинематографиста?

— Я учился на журфаке МГУ на телевизионном отделении. Там нас одновременно учили снимать сюжет про гололед и анализировать Тарковского. В итоге ты приходишь на телевидение на практику, выходишь с оператором на улицу и думаешь: "А как бы это снял Бергман?" — а потом все равно отдаешь в эфир репортаж, где коммунальные службы посыпают асфальт реагентами. Журналистика учит дисциплине, монтажному мышлению и тому как собрать историю из трех фраз и одной эмоции. Но потом приходит момент, когда тебе хочется самому выбирать, кого и зачем снимать.

— И вы ушли в кино?

— Да, но через рекламу, документальные работы и клипы. Потом дошел и до кино. Но это был довольно печальный опыт. Когда мне было 22 года, мы с друзьями — оператором Ильей Комаровым и художником-постановщиком Николаем Киреевым чудом нашли инвестора и запустились с полнометражным фильмом. Однако в силу разных обстоятельств, фильм остался незавершенным. Было очень тяжело себя после этого собрать, но трудиться я все равно продолжил: практиковался в рекламе и документальном кино. И вот спустя десять лет нам удалось сделать фильм тем же составом. Мы создали свою кинокомпанию и выпустили ленту, в которой я выступил и режиссером, и продюсером.

— Выходит, что картина "Ровесник" — ваша дебютная масштабная работа. Как зародилась идея фильма?

— Как это часто бывает с первым фильмом, очень хочется втиснуть в него весь свой жизненный опыт. Я считаю это ошибкой — старался себя ограничить, найти одну цельную мысль. Такой мыслью стало: "Нашим родителям тоже когда-то было двадцать лет. Они тоже дурачились, влюблялись, ошибались, пытались что-то построить — сталкивались с теми же проблемами, что и мы". В фильме показано развитие персонажей в течение определенного времени: зритель видит героя 25-летним, а потом — через 20 лет. А период между этими точками намеренно опущен — зритель может сам додумать. Изначально я хотел даже написать книгу: по сюжету отец понимает, что не доживет до рождения сына и формулирует для него несколько жизненных правил, основанных на собственном опыте. Из этой идеи и вырос фильм "Ровесник".

— Мартин Хайдеггер так писал про подлинных философов: "Истинный мыслитель на протяжении всей своей жизни размышляет над одной и той же мыслью".

— Да, как и подлинные режиссеры. Многие, кстати, их критикуют за то, что они в своих фильмах поднимают одни и те же темы. Но ведь это совсем не плохо: чтение книги или просмотр фильма — всегда диалог с автором, посредством которого ты что-то понимаешь об этом человеке. А когда ты этого не видишь и не чувствуешь, то подключиться к результату авторской работы сложно. Произведение искусства не будет подлинным, если автор себя из него вымарал. Автор должен быть заметен.

— В последнее время на экранах все чаще стали появляться фильмы, посвященные тематике 1990-х годов. Почему вам было важно отразить в "Ровеснике" этот период?

— Недавно в повторный прокат вышел фильм "Питер FM", один из продюсеров картины — Елена Гликман. Когда-то давно она мне сказала, что сейчас все фильмы о 1990-х — про одно и то же: бандиты, бандиты, бандиты, а ей запомнилась учеба на журфаке, практика в разных изданиях, вечеринки, жизнь, в которой бандиты были всего лишь фоном. И эта идея "нормальных 1990-х" вдохновила меня на "Ровесник". В этом смысле все бандиты и воплощения хтони находятся на заднем плане. Наша история, она, скорее, жизнеутверждающая — о молодости, не о бандитах.

Сам я это время толком не застал: был слишком маленький. Один из наиболее популярных отзывов на фильм: "Даже смотреть не буду, режиссер не жил в 90-е, он ничего про это знать не может". Что ж, очень жаль, что больше некому снимать фильмы про императоров — живых свидетелей той эпохи уже не осталось.

А если серьезно — то был вот Владимир Высоцкий — не воевал, но писал песни про Великую Отечественную войну, которые ветераны слушали, и до сих пор они душу разрывают. Мне кажется, тут опыт говорит как раз об обратном: очень сложно писать о глобальных событиях в момент, когда ты находишься внутри них. Чтобы все отрефлексировать, нужно время, чаще всего период в 10-15 лет.

— С какими трудностями сталкиваются новички в киноиндустрии, которые подобно вам уверенно и ярко вступают на этот путь?

— Сегодня Министерство культуры, как и Фонд кино, обращено в сторону масштабных индустриальных проектов. Конкурс дебютных работ — единственный источник появления экспериментальных, свежих картин. Люди побеждают, получают возможность снять свой фильм, открываются новые имена. Но любопытно взглянуть, сколько победителей этого конкурса впоследствии сняли свой второй авторский фильм и через сколько они это сделали. Ведь дальше ты уже не дебютант и оказываешься выброшен в океан возможностей, в котором плавают большие киты и с ними тебе приходится делить планктон. Ты оказываешься в ситуации, где в конкурсе на грант соревнуешься с такими фигурами, как, например, Федор Бондарчук, Павел Лунгин или Алексей Учитель.

Вопрос в том, как помочь вчерашним дебютантам войти в кинобизнес сохранив свою индивидуальность. Ведь в сегодняшних реалиях первый фильм может быть авторским высказыванием, а второй уже должен учитывать тренды и ожидания рынка. Индустрия ориентирована на работу со зрителем, который уже ходит в кино, — у них нет задачи работать с теми, кого можно привести и вовлечь.

— Чтобы вы предложили?

— Хотелось бы создать фонд поддержки авторов и независимых киностудий, производящих экспериментальное и авторское кино.

России нужны эксперименты, они будут двигать киноиндустрию вперед: опыт показывает, что авторы, которые умеют снимать независимое кино, потом создают отличные блокбастеры. Это конкретный путь роста режиссеров

Было бы здорово, если бы у вчерашних дебютантов не было обязательства подстраиваться под существующий рынок, под киноповестку. Чтобы их работы могли существовать как искусство, а не как бизнес. Поддержка таких проектов — не роскошь, а инвестиция в будущее. В культурный капитал, в новых авторов, в свежий взгляд. В то, что завтра во всем мире будут называть "русским кино".

— На ваш взгляд, почему сказки стали главным трендом современного российского кино? В чем причина этого сказочного бума в киноиндустрии?

— Мне кажется, это снова производственная история: уже есть понятная литературная основа — по ней проще и быстрее написать сценарий. Это раз. Два — это проверенный материал, уже прошедший проверку на огромной фокус-группе — следовательно, меньше рисков. Ну и конечно, это подключение детской аудитории — мечты всех прокатчиков.

— Еще один тренд современного кинематографа — ремейки советских картин, как вы относитесь к этой идее?

— Я верю в то, что можно делать достойные ремейки. Это как с музыкальными каверами: они иногда бывают лучше оригинального исполнения. Никто не знает "Will Always Love You" Долли Партон, композиция стала культовой в исполнении Уитни Хьюстон. Однако с кино у нас почему-то так пока не происходит. Возможно, потому что отношение к ремейкам у нас опять как к продукту, а не как к искусству. Как мне кажется, в России к первоначальным смыслам относятся очень щепетильно, пытаются сохранить в ремейках как можно больше того, что изначально было заложено в оригинале. Все боятся экспериментировать, боятся делать что-то новое, свое. А мне кажется, что это был бы самый правильный путь: нужно не только добавлять мемы, менять декорации и профессии персонажей, но и переосмыслять содержание — копать глубже, находить те смыслы, которые будут отзываться у современного зрителя.

— А сами не думали снять ремейк какой-нибудь советской картины?

— Мне всегда хотелось снять сериал по роману Вениамина Каверина "Два капитана". Это по-современному киношная история. Есть советский фильм "Два капитана" — довольно старая картина в режиссуре Владимира Венгерова. Хороший фильм, но это огромный роман умещенный в 100 минут. Хочется дать этой вселенной больше воздуха. Думаю, сейчас сериал по тексту Каверина был бы невероятно актуален.

— А над какими проектами вы сейчас работаете?

— Вместе с одной платформой мы готовим проект, который называется "История России в пяти бутылках водки". В его основе — книга журналиста Дениса Пузырева "История России в 14 бутылках водки". Это будет документальный сериал, в котором через захватывающие истории нескольких алкогольных брендов зритель узнает о разных периодах жизни России. Мы затронем и общественную, и социальную, и экономическую темы. Охватим все: с царских времен до Советского Союза, 1990-х и сегодняшнего дня.

Также с моим партнером по кинокомпании Петром Минаковым мы готовим экранизацию романа "Доска Дионисия". Это детективная история с элементами мистики и триллера. Главная героиня — искусствовед, которая пытается найти древнюю икону, предположительно написанную самим Дионисием, и постепенно оказывается втянута в череду странных и пугающих событий. Это кино — про веру, сомнение и внутренний поиск в мире, где все вроде бы можно объяснить, но не все хочется понимать до конца.

— Допустим, что часть журналистов, прочитавшая наш с вами разговор, вдохновится вашей биографией и решит покинуть свои редакции ради кино. Давайте приостановим их на этом пути и порассуждаем о том, какие качества необходимы режиссеру для успешной работы.

— Здесь необходимо сказать про чувство вкуса и меры во всем. Должно быть простое человеческое понимание: режиссер — профессия контактная, нужно уметь сопереживать, сочувствовать, соучаствовать. Но самое важное — это способность отстаивать свою точку зрения, отвергать компромиссы и не сдаваться. Режиссер должен быть всегда на страже своей идеи: чтобы потом не было мучительно больно из-за того, что не вышло как задумывалось. Он должен уметь гнуть свою линию до конца, следовать своей первоначальной задумке. Режиссура — это работа, не терпящая дипломатии.