Умер японский режиссер Есиюки Фукуда

В Японии ушёл из жизни один из ярких представителей театра и кино XX века — режиссёр, драматург и сценарист Ёсиюки Фукуда. Ему было 93 года. О его кончине 21 августа в Кавасаки сообщил портал Jiji.

© Super.ru

Фукуда вошёл в историю как один из лидеров японского андеграундного театрального движения 1950-х, а позже возглавил национальный Союз режиссёров. Его творческая энергия не ограничивалась сценой: он писал сценарии для кино, телевидения, «мыльных опер» и даже аниме.

Особое место в его наследии занимает анимационная лента 1973 года «Печальная Белладонна» (18+), ставшая культовой классикой и номинированная на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Среди его киноработ зрители до сих пор помнят фильмы «Самурай-шпион» и «Злые духи Японии».

Будущий классик родился в Токио и получил образование по французской литературе. Первую драму поставил в 1953-м, после чего стремительно заявил о себе как о новаторе.

Подробности смерти не раскрываются. Прощание с мастером состоится в узком кругу семьи и близких.