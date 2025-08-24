Дочь певца Дениса Майданова снялась в кино

Дочь известного композитора, выступающая под псевдонимом Майвл, сыграла одну из ключевых ролей в новой версии «Тимура и его команды». Это ремейк культовой советской картины, основанной на повести Аркадия Гайдара. Отец Майвл, Денис Майданов, также присоединился к проекту, написав музыку для фильма.

В фильме снялись Елена Цыплакова, Никита Кологривый, Егор Бероев и Александр Дьяченко. Основные съёмки проходили в Рязанской области, а часть сцен — в настоящей военной части. Действие фильма разворачивается в наши дни и затрагивает тему спецоперации. Премьера запланирована на 27 августа 2025 года, в честь 85-летия со дня выхода повести «Тимур и его команда».