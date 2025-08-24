Умерла звезда «Сопрано» и «Хорошей жены»

Американский актер и режиссер Джерри Эдлер скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщили представители его семьи журналу Hollywood Reporter.

© globallookpress

Причины смерти актер не раскрываются.

Джерри Эдлер родился в Нью-Йорке 4 февраля 1929 года. До того как выйти на телеэкраны, он построил карьеру в театре, поставив мюзиклы «О тебе я пою», «Моя прекрасная леди» и «Яблоня». Также Эдлер работал помощником режиссера в мыльной опере «Санта-Барбара» в Лос-Анджелесе.

Телевизионный дебют Эдлера состоялся в 1991 году в эпизоде ситкома «Бруклинский мост» на канале CBS. Наибольшую популярность он приобрел благодаря роли Германа «Хэша» Рабкина в культовом сериале «Клан Сопрано», который выходил на HBO с 1999 по 2007 годы.

Помимо этого, Эдлер снимался в драматических проектах, включая сериал «Хорошая жена». Его работа отличалась глубиной и вниманием к деталям, а многолетний опыт в театре помогал актеру создавать запоминающиеся и живые образы на экране.