Умер актер и режиссер Валерий Усков, снявший "Вечный зов"

Ушел из жизни советский российский кинорежиссер, актер, сценарист, член Союза кинематографистов РФ Валерий Усков. Постановщика не стало 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

"На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Валерия Ивановича Ускова", - сказано в некрологе.

Причина смерти не озвучена.

Валерий Усков в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961-м -режиссерский факультет ВГИКа и с того же года - режиссер-постановщик Свердловской киностудии. С 1964-го - режиссер "Мосфильма".

Усков совместно с Краснопольским снял такие легендарные сериалы, как "Тени исчезают в полдень" и "Вечный зов", проекты "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын" и десятки других.