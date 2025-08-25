Почему Вуди Аллен не верит в ИИ-режиссеров

Если снять тысячи фильмов с помощью ИИ, то, может быть, только один или два из них получатся неплохими, сообщил НСН Вуди Аллен.

© nsn.fm

Четырехкратный обладатель премии «Оскар», режиссер Вуди Аллен на Московской международной неделе кино рассказал, почему не верит в будущее искусственного интеллекта (ИИ) как творца, передает спецкор НСН.

«Думаю, если снять тысячи фильмов с помощью ИИ, то, может быть, один или два из них получатся неплохими. Однако я довольно скептически к этому отношусь, так как в подобном не будет души художника. Я не против этого в принципе, но я не думаю, что это когда-либо будет возможно. Всегда нужен человеческий подход, чтобы по-настоящему ощутить эмоциональную связь, глядя на великое произведение искусства», — сказал Аллен.

По его словам, нейросети смогут научиться писаться деловые письма, однако создавать что-то новое и творческое — вряд ли.

«ИИ поможет писать статьи для бизнеса, деловые письма, возможно, он научится составлять учебные программы для школ. Но я не думаю, что нейросети когда-нибудь смогут сделать так, как было у Теннесси Уильямса, Юджина О'Нила или Федора Достоевского. У ИИ получится что-то безжизненное, ведь он лишь обрабатывает то, что было когда-то создано. Он не жил в семье, не общался с друзьями, у него нет своего опыта. Всю эту информацию можно в него вложить, но настоящий художник должен учитывать все нюансы и делали собственной жизни, все ощущения, даже самые незначительные», — заключил режиссер.

Московская международная неделя кино проходит 24–25 августа на площадке кинозавода «Москино». В рамках лекции-встречи Аллен рассказал о том, как рождаются сюжеты, и что позволяет режиссеру оставаться верным себе, когда индустрия диктует свои правила.

Ранее Аллен признался спецкору НСН, что на его поколение кинематографистов большое влияние оказали фильмы Федерико Феллини, Витторио Де Сики, Франсуа Трюффо и Жан-Люка Годара.