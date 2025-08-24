Вуди Аллен рассказал о своем отношении к сценариям и актерской импровизации

Американский кинорежиссер, сценарист, четырехкратный обладатель премии "Оскар" Вуди Аллен по видеосвязи выступил на сессии "Легенды мирового кинематографа" Московской Междунарордной недели кино, модератором встречи стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Сценарий для легендарного кинематографиста - основа всего. На встрече Вуди Аллен заявил:

"Главное, чтобы фильм был написан правильно. Неудачи случаются, потому что сценарий изначально был обречен".

К импровизации он относится скептически, называя ее "невероятным актерским даром", который редко встречается. По его опыту, все актеры хотят импровизировать, но на съемочной площадке в итоге предпочитают следовать тексту.

Среди тех, чья импровизация ему действительно нравилась, Вуди Аллен выделил известных актеров из своих фильмов: Тони Робертса ("Энни Холл", "Ханна и ее сестры", "Сексуальная комедия в летнюю ночь", "Воспоминания о звездной пыли"), Джуди Дейвис ("Мужья и жены", "Знаменитость", "Римские приключения"), Дайан Китон ("Энни Холл", "Манхэттэн", "Дни Радио"), Скарлетт Йоханссон ("Матч-Поинт", "Сенсация") и Дайан Уист ("Ханна и ее сестры"). Себя он также назвал хорошим импровизатором.