Зрители назвали любимые фильмы Георгия Данелии

25 августа исполняется 95 лет со дня рождения одного из самых значимых режиссеров отечественного кинематографа - Георгия Данелии, который снял 15 полнометражных картин и один анимационный фильм, вошедшие в золотой фонд отечественного кино, они не раз получали международные награды, фразы из картин Данелии разошлись на цитаты и афоризмы. В преддверии дня рождения режиссера телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" спросил у аудитории, какие его кинокартины зрители любят больше всего.

Фаворитом почти половины аудитории стала комедия "Афоня". Сценарий "Про Борщова, слесаря-сантехника ЖЭК-2", написанный Александром Бородянским, победил на конкурсе произведений о рабочем классе. Первоначально фильм должны были снимать на студии Довженко, но сценарий дали прочитать Георгию Данелии, и произведение его заинтересовало. Вместе с Бородянским они несколько изменили интонацию, сделав историю более лиричной, и поменяли название на "Афоня". На главную роль в фильме претендовали Владимир Высоцкий, Даниэль Ольбрыхский и Леонид Куравлев. В результате выбор пал на Куравлева, поскольку, по словам режиссера, зрители готовы ему простить то, что никогда не простили бы этому герою в исполнении других актеров. В ходе съемок было принято также решение поменять печальный финал фильма на счастливый.

На втором месте с результатом 31% лирическая комедия "Я шагаю по Москве". Сценарий к фильму написал поэт Геннадий Шпаликов, который пришел к Данелии с идеей начала картины: идет дождь, по мостовой шагает босая девушка, а рядом едет велосипедист, который пытается прикрыть ее зонтом. Когда режиссер спросил, что же дальше, Шпаликов ответил: "А дальше придумаем". Кроме четырех молодых людей: Кольки, Алены, Володи и Саши, в картине есть еще одно главное действующее лицо - сама Москва, показанная яркой и вечно молодой. На Каннском кинофестивале Данелия получил за этот фильм специальный диплом жюри "Молодым кинематографистам за новизну и свежесть взгляда", а французский критик Жорж Садуль назвал картину "глотком свежего воздуха и новой волной советского кино".

Третье место разделили картины "Осенний марафон" и "Мимино". Сценарий "Осеннего марафона", который назывался "Горестная жизнь плута", Данелии принес Александр Володин. Георгий Николаевич на тот момент работал художественным руководителем Экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов и предложил Володину кандидатуры других режиссеров, которые могли бы снять эту картину, так как считал, что это не его материал. Но в результате взялся работать над фильмом сам. Впоследствии Данелия признавался, что отчасти похож на главного героя - Бузыкина. Когда фильм посмотрели в Госкино, то потребовали от Георгия Николаевича изменить финал - главный герой должен был вернуться к жене. Режиссер категорически отказался, пообещав просто увеличить крупный план в финале, где Бузыкин грустно смотрит в камеру, но в итоге этот эпизод в картину так и не вошел.

Также на третьем месте, как и "Осенний марафон" - "Мимино", куда вошло несколько реальных историй. Так, действительно, в горах жил пилот, который на ночь приковывал свой вертолет цепью с замком - об этом Данелии рассказал сценарист Резо Габриадзе. Идею сцены разговора Мимино с адвокатом подсказала дочь режиссера, пережившая похожую ситуацию: когда она, молодой адвокат, пришла на первую встречу с подзащитным, матерым рецидивистом, то от волнения забыла, как нужно с ним общаться, и он сам подсказывал ей, что она должна у него спросить. Поэтому имя героини Марины Дюжевой полностью совпадает с именем дочери Данелии - Светланы Георгиевны. А вот герой Фрунзика Мкртчяна - шофер Рубик - должен был по сценарию жить в Ленинакане. "Переселить" его в Дилижан Данелию попросил композитор Гия Канчели, который регулярно ездил в этот курортный город.

Четвертое место у комедийной антиутопии "Кин-дза-дза!". Сценарий фильма Георгий Данелия и Резо Габриадзе переписывали несколько раз. При этом картину постоянно преследовали неудачи. Так, когда началась антиалкогольная кампания в СССР, бутылку чачи в портфеле Гедевана пришлось заменить на уксус. Главную декорацию - Пепелац - по ошибке отправили не в Туркменистан, где шли съемки, а во Владивосток. Когда же он оказался на месте, его чуть не сожгли.

Пятое место у первого полнометражного фильма Георгия Данелии "Сережа", над которым он работал с режиссером Игорем Таланкиным. Картина снята по произведению писательницы Веры Пановой. До этого ее произведения не экранизировались, и Данелия и Таланкин стали первыми, кто решился на такой шаг. Взять Сергея Бондарчука на роль Коростелева Данелии и Таланкину предложил худсовет. Режиссеры сомневались, что народный артист СССР будет сниматься в фильме у дебютантов. Тем не менее, он с удовольствием согласился. Жену Коростелева, маму Сережи, сыграла Ирина Скобцева. Картина была признана лучшим фильмом 1960 года по мнению читателей журнала "Советский экран".

Наглядно

Так выглядит топ-5 любимых фильмов Георгия Данелии:

"Афоня" - 48% "Я шагаю по Москве" - 31% "Осенний марафон" и "Мимино" - 26% "Кин-дза-дза!" - 20% "Серёжа" - 10%

Опрос проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". В нем приняли участие 1827 человек.