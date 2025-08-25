Вуди Аллен ответил, снимет ли кино в России

Вуди Аллен признался НСН, что не против снять кино в России, если получит такое предложение.

Известный американский режиссер Вуди Аллен заявил, что задумается над съемками своего нового фильма в России, если такое предложение поступит. Его слова передает спецкор НСН.

«Мне никто и никогда не предлагал снять кино в России. Когда я во времена СССР был в Москве и Ленинграде, мне это не понравилось. Это было грубо, сложно, ничего не работало, было неудобно. Но теперь все изменилось. Следующий мой визит в Санкт-Петербург был удовольствием. Мы сходили на балет, послушали джаз. Потом мы поехали в Москву, посетили музеи. Это было прекрасно, но предложений по съемкам кино не поступало», - отметил он на Московской международной неделе кино.

При этом режиссер добавил, что если такое предложение поступит, то он тщательно подумает над сценарием.

