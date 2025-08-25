Скончался актер Евгений Туренко

Скончался заслуженный артист Кубани, артист Краснодарского краевого музыкального театра ТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова Евгений Туренко. Ему было 83 года. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщила пресс-служба Краснодарского отделения Союза театральных деятелей на странице в соцсети «ВКонтакте».

Мы будем помнить Евгения Владимировича как светлого и неунывающего человека, с душой ребенка, с его неизменной улыбкой и изумительной шляпой. Светлая память, — говорится в некрологе.

Туренко снялся в сериалах «Отпуск» и «Ищейка-3», но в основном играл в театре. Среди его работ — роли в опереттах австрийского композитора Иоганна Штрауса «Цыганский барон», венгерского композитора Имре Кальмана «Сильва» и других.