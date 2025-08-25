В 53 года ушел из жизни актер Руслан Курманалиев

На 54-м году жизни скончался актер театра и кино Руслан Курманалиев. Его не стало 23 августа.

О его смерти сообщает KABAR со ссылкой на минкульт Киргизии. Детали не приводятся.

В некрологе кончина ведущего актера Государственного театра молодежи и юного зрителя имени Кыдыкеевой названа безвременной.

Руслан Курманалиев родился в 1972 году в селе Пионер. С детства серьезно увлекался музыкой, в 1987-м поступил в музыкальное училище во Фрунзе. В 1990-1992 гг. служил в СА. На театральной сцене - сразу после демобилизации. В театре сыграл множество главных ролей.

В фильмографии - более десяти проектов: "Свадьба", дилогия "Кровавая любовь", "Я в тебя верю", "Мой зять - водовоз", "Песнь дерева", "Дорога в Эдем".