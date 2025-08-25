Марго Робби рассказала, предлагали ли ей снова сыграть Харли Квинн

Актриса Марго Робби стала ещё популярнее благодаря роли Харли Квинн в фильмах DC. Однако Джеймс Ганн пока не звал актрису сыграть героиню в своей обновлённой киновселенной.

По словам Робби, она очень любит Харли Квинн и уверена, что персонаж будет существовать ещё много лет после того, как она его сыграла. К тому же Марго готова передать эстафету другой актрисе.

Я ничего не слышала про Харли. Но от неё невозможно устать, я очень сильно её люблю. Я всегда возлагала на неё большие надежды, как на Бэтмена. Мне кажется, мне нужно поделиться Харли.

Информации о том, кто сыграет Харли Квинн в новой киновселенной DC, пока нет. Вернётся ли к её роли Робби, тоже неизвестно.