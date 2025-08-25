Умерла звезда сериала «Любовь до гроба»

Скончалась Вероника Эчеги, испанская актриса театра, кино и ТВ, участвовавшая в международных проектах, режиссер, продюсер, сценаристка.

Эчеги ушла на 43-м году жизни - свое 42-летие она отметила в июне: родилась в Мадриде в 1983-м.

О кончине национальной звезды сообщает El Mundo (ресурс заблокирован в РФ), молодая женщина скончалась в больнице.

В экранном списке Вероники Эчеги, включая телешоу, - более ста пунктов: "Фортитьюд" (18+), "Любовь как бестселлер", "Сусана, ты меня убиваешь", "Траст", "Карма виновата в том, что ты сволочь", "Моя большая испанская семья", "Кролик и бык", "Один мертвый, шесть женщин и мастерская".

"Любовь до гроба" - ее последний проект, премьера сериала состоялась в текущем году.

За карьеру артистка получила не менее 35 наград и номинаций.