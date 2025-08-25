Марк Дакаскос рассказал о съемках с Сергеем Бодровым-старшим

Марк Дакаскос, мастер боевых искусств и звезда американских боевиков, приехал в Москву на Московскую международную неделю кино и рассказал о своем отношении к русской культуре.

В 2005-м году вышел исторический фильм Сергея Бодрова-старшего "Кочевник", в котором сыграл Марк Дакаскос. На Московской международной неделе кино Дакаскос вспомнил об этой совместной работе и восхитился талантом Сергея Бодрова-младшего:

«Мы снимали фильм в Казахстане. Благодаря Сергею Бодрову-старшему я узнал о его замечательном сыне. Я посмотрел фильмы с его участием - "Восток-запад", "Кавказский пленник", "Брата", это было просто фантастически».

Звезда американских боевиков рассказал, что первое путешествие в Москву он совершил в 1996-м году и с тех пор часто приезжал в Россию:

«Я не знаю, как так получается, и в чем ваш секрет, но с каждым моим визитом Москва становится еще краше. Мне нравится ваша погода, ваша архитектура, ваши громкие голоса, вы говорите с огромной страстью. И конечно же, я не могу не сказать о красоте ваших прекрасных женщин!»

Своим любимым местом в столице актер назвал Красную площадь.