Крис Коламбус высказался о возвращении к «Гарри Поттеру»

«В этой вселенной мне уже нечего делать»: Крис Коламбус — о возвращении к «Гарри Поттеру»
Режиссёр Крис Коламбус, который снял две первые части «Гарри Поттера», недавно высказался по поводу потенциального участия в создании сериала по франшизе.
По его словам, он вложил в «Гарри Поттера» очень многое и показал миру, как он видит историю о мальчике, который выжил, поэтому ему больше нечего предложить фанатам.
«Нет, я уже сделал это, вы видели мою версию, — сказал он Variety, находясь в Лондоне на презентации сериала Netflix «Клуб убийств по четвергам». — В мире Поттера мне больше нечего делать».