Крис Коламбус высказался о возвращении к «Гарри Поттеру»

Режиссёр Крис Коламбус, который снял две первые части «Гарри Поттера», недавно высказался по поводу потенциального участия в создании сериала по франшизе.

По его словам, он вложил в «Гарри Поттера» очень многое и показал миру, как он видит историю о мальчике, который выжил, поэтому ему больше нечего предложить фанатам.