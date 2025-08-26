Умер актер из «Склифосовского» Алексей Аптовцев

25 августа ушел из жизни российский актер театра, кино и ТВ Алексей Аптовцев - через неделю артист мог бы отпраздновать свой юбилей, 50-летие.

Аптовцев родился 2 сентября 1975 года в Москве. В 1998-м окончил Театральное училище имени Щукина. Работал в Театре драмы и комедии "ФЭСТ".

Снимался с 1990-х, фильмография - десятки проектов: "Горячев и другие", "Студенты", "Солдаты", "Люда, дети и завод…", "Кремлевские курсанты", "Учитель в законе", "Метод Фрейда", "Инспектор Купер", "Склифосовский" и другие.

Последняя роль - в прошлогоднем фантастическом драмеди "Дублер".

Об уходе артиста сообщили в его театре.