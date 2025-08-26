Олеся Иванченко рассказала о съемках в фильме «‎Лукоморье»‎

На съемочной площадке фильма "Лукоморье" мы встретились с актрисой Олесей Иванченко, исполняющей одну из самых волшебных ролей - русалки. Оказалось, что Олеся - настоящая сказочная героиня не только на экране, но и в жизни.

Олеся, наверное, почти каждая девочка в детстве мечтала стать русалочкой. А кем мечтали стать Вы?

Олеся Иванченко: Русалочка - однозначно моя крашиха с детства (смеется). Но если серьезно - я всегда чувствовала, что идеально подхожу на роль Спящей красавицы. Во-первых, потому что это была первая сказка в моей жизни, которую я прочитала. А во-вторых - ну согласитесь, идея 50 съемочных смен просто спать... мне это очень импонирует. Так что, режиссеры, присмотритесь ко мне, пожалуйста!

А ваша героиня в "Лукоморье" - она больше человек или все-таки мифическое существо?

Олеся Иванченко: Она гибридная. Это не просто маг или сказочный персонаж - в ней очень много человеческого, женского. Она и волшебная, и при этом абсолютно "девочка-девочка". Думаю, даже немного милая нарцисска. Но разве это плохо?

Представим, что вы могли бы дать ей совет. Что бы вы сказали своей героине?

Олеся Иванченко: Не бойся. (Пауза) И знаете, я бы, пожалуй, и себе этот же совет дала.

Мы видели ваш хвост, он потрясающий! Сколько времени уходит на грим и подготовку?

Олеся Иванченко: Спасибо! На самом деле - много. Я здесь практически с апреля. И у нас у всех непростые образы, потому что это сказка, с очень сложным гримом. Меня гримируют около двух часов, плюс еще сам хвост - это отдельная история. Он как вторая кожа, в нем тяжело двигаться, он весомый и плотный. Думаю, вся подготовка в день занимает около трех часов. Но когда видишь результат - понимаешь, что оно того стоит.

А если представить, что ваша героиня-русалка случайно попала бы в другую сказку - куда бы вы ее отправили?

Олеся Иванченко: В "Спящую красавицу", конечно. (улыбается)

Прямо в хвосте?

Олеся Иванченко: Ну да! Просто лежит и спит. Все по канону.

А "У Лукоморья дуб зеленый..." вы помните наизусть?

Олеся Иванченко: Ну что вы меня смущаете? (смеется) Конечно, помню!

"У Лукоморья дуб зеленый,

Золотая цепь на дубе том…"

И дальше все как в детстве. Этот стих прямо в нас впитан, мне кажется. Он у каждого школьника в подкорке.

А могли бы вы представить, когда учили его в пятом классе, что однажды примете участие в экранизации "Лукоморья"?

Олеся Иванченко: Нет, конечно. Для меня это действительно честь - прикоснуться к такому образу. Этот текст Пушкина стал чем-то нарицательным, почти генетическим. И сейчас, находясь в этом проекте, я ощущаю какую-то особую связь.

Я читала, что вдохновением для этого произведения Пушкину послужило реальное место - где-то в районе бухты Азовского моря. Там, говорят, стоит дуб, с которого он мог "срисовать" свое сказочное дерево.

Справка "РГ"

Режиссером проекта выступил Александр Бабаев ("Сокровища гномов"", сериал "Наследники. Дар крови"), генеральные продюсеры - Василий Ровенский ("Царевна-лягушка", "Коты Эрмитажа") и Максим Рогальский ("Летучий корабль", "Одна"). Фильм снимается при поддержке Министерства Культуры РФ.

Картина появится на больших экранах в 2026 году.