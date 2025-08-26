Леон Кемстач и Вероника Жукова рассказали о съемках «Лукоморья»

Корреспондент "Российской газеты" побывала на съемочной площадке фильма "Лукоморье", где кипит настоящая магия: лес, русалки, древние чары и, конечно, герои. Мы поговорили с исполнителями главных ролей - Леоном Кемстач и Вероникой Жуковой. Оказалось, у них много общего не только с персонажами, но и между собой.

© Российская газета

Ребята, скажите, насколько вы похожи на своих героев?

Леон Кемстач: Думаю, что да - у нас с моим персонажем есть что-то общее. Он классный, добрый, простой. И в какой-то момент осознает, что не все вокруг крутится по его плану. Это близко и мне - я тоже часто думаю, что все под контролем, а потом… жизнь вносит коррективы. Еще мне нравится в нем легкость в общении и умение найти выход из любой ситуации.

Вероника Жукова: У меня все наоборот! Моя героиня - очень стратегичная, собранная, умная. А я в жизни скорее тревожная, взрывная, у меня нет четкого плана на каждый шаг. Я - импровизация, она - четкость. Но при этом я ее понимаю. Иногда мне очень хочется быть такой же, как она.

А какой совет вы бы дали своим героям?

Леон Кемстач: Я бы сказал Ивану: "Спустись на землю". Хотя на самом деле у него все в порядке. Он хороший парень, знает, что делает. Но учеба... Ему не помешало бы быть в ней более усердным.

Вероника Жукова: А я бы посоветовала Маше быть проще. И обязательно слушать свое сердце. Даже если кажется, что мозг все просчитал - иногда интуиция важнее.

А если вернуться в детство: о какой сказочной роли вы мечтали?

Леон Кемстач: Хотел сыграть Иванушку - ну вот того самого, доброго и находчивого. Или даже богатыря! У нас же так много сказок, где они появляются. А еще было бы здорово сыграть Добрыню Никитича. Или младшего богатыря. В общем, сказочный герой - это детская мечта, которую я теперь реализую.

Вероника Жукова: А вот я мечтала сыграть… сказочную злодейку! Я выросла на фильмах из СССР. У нас с братом в доме всегда было что-то сказочное благодаря родителям. Но я точно знала: хочу быть не феей, а кем-то отрицательным. Хочется исследовать темную сторону персонажа.

Леон, вы сейчас работаете над фэнтези "Лукоморье", но если бы ваш герой случайно мог попасть в другую сказку - куда бы вы его отправили?

Леон Кемстач: Я бы хотел оказаться в "Руслане и Людмиле". Сыграть Руслана - вот было бы здорово. Там, кстати, сейчас снимается мой друг Рузиль. А вообще - в любую сказку, где есть приключения, немного иронии и настоящая душа.

Фильм "Лукоморье" обещает стать не просто сказкой, а новой попыткой взглянуть на фольклор по-взрослому - с уважением, с душой и с магией.

По сюжету Маша Аксенова - тихая отличница, увлеченная литературой. Иван Красилов - ее полная противоположность: харизматичный шутник и мастер попадать в неприятности. Но все меняется, когда во время школьной экскурсии они вдвоем проваливаются в портал и попадают в самое настоящее Лукоморье.

Режиссером проекта выступил Александр Бабаев ("Сокровища гномов", сериал "Наследники. Дар крови"), генеральные продюсеры - Василий Ровенский ("Царевна-лягушка", "Коты Эрмитажа") и Максим Рогальский ("Летучий корабль", "Одна"). Фильм снимается при поддержке министерства культуры РФ. Картина появится на больших экранах в 2026 году.