«Его подводит мозг…» Жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии актера

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала о тяжёлом самочувствии 70-летнего актёра. После трёх лет жизни без кино легенда кино продолжает активно двигаться, но заболевания мозга остаются проблемой.

«Брюс по-прежнему очень подвижен. В целом у Брюса отличное здоровье, его подводит только мозг… Он теряет способность говорить, но мы научились приспосабливаться. И у нас есть способ общаться с ним, просто… другой способ».

Эмма также отметила, что временами замечает моменты, когда индивидуальность Брюса возвращается.