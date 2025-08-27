Найден актер на роль дона Руматы в экранизации «Трудно быть богом»

Дона Румату Эсторского, главного героя культового романа Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом", в новой экранной адаптации сыграет сербский актёр Александар Радойичич. Об этом сообщает "Кинопоиск" со ссылкой на создателей сериала.

© Кадр из фильма

Балканский артист известен по фильмам "Монтевидео: Божественное видение", "До встречи в Монтевидео!", "Балканский рубеж", "Меч мести", "Шляпа профессора Вуйича" и другим.

В снятых ранее фильмах по фантастической саге благородного дона Румату, землянина Антона, сыграли поляк Эдвард Жентара и Леонид Ярмольник.

Премьера "Трудно быть богом" запланирована на следующий год - в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале НТВ.

Съёмки стартовали в Иране. Режиссёр - Дмитрий Тюрин, продюсеры - Фёдор Бондарчук и Тимур Вайнштейн.