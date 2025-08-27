Антонио Бандерас снимается в романтической комедии «Ребенок Роуз»

Антонио Бандерас, Ева Бертистл («Сезон измен», «Эмбер»), Урсула Корберо («Бумажный дом», «День Шакала»), Форест Уитакер («Крёстный отец Гарлема», «Город лжи»), Иден Хэмилтон («The Railway Children Return»), Аринзе Кин («И всё изменилось», «Великая») и Ричард Э.Грант («Смерть единорога», «Франшиза») снимаются в романтической комедии «Ребёнок Роуз» (Rose’s Baby). Режиссером и продюсером проекта выступает Труди Стайлер, известная как актриса и жена Стинга.

По сюжету, Альваро (Бандерас) и его бывшая жена Саффрон (Бертистл) пытаются забыть о драме своего тяжёлого развода ради дочери Роуз (Эден Гамильтон). Сценарий написали Камилль Гриффин («Тихая ночь») и Хлоя Кинг («Би Манки»). В касте также заняты Селена Тан («Безумно богатые азиаты»), Мики Самнер («Сквозь снег») и Джордан А.Нэш («Бесконечность»). Съемки стартовали в Лондоне 4 августа 2025 года.