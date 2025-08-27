Софи Тернер дала важный совет актерам из сериала «Гарри Поттер»

Звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер дала важный совет актёрам из сериала «Гарри Поттер»
Звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер дала важный совет актёрам из будущего сериала «Гарри Поттер». Исполнительница роли Сансы Старк начала сниматься в сериале в возрасте 13 лет и быстро поняла, что ей нужно отказаться от социальных сетей.
Актриса посоветовала молодым актёрам продолжать жить обычной жизнью без ведения соцсетей, не отказываясь от своих друзей и близких. По её мнению, это поможет будущим звёздам пережить возможную волну ненависти от пользователей Сети.
Социальные сети стали популярными как раз в то время, как я начала сниматься в «Игре престолов». Сперва я получила пару лет тишины и спокойствия, а затем мне пришлось приспосабливаться. Соцсети оказали большое влияние на мою психику, они почти уничтожили меня во многих моментах. Сейчас я смотрю на детей, которые вот-вот появятся в новом «Гарри Поттере», и мне просто хочется обнять их и сказать: «Всё будет хорошо, но не приближайтесь к социальным сетям. Оставайтесь друзьями со своими близкими, продолжайте жить дома со своей семьёй, убедитесь, что ваши родители — ваши спутники». Очень важно, чтобы рядом с актёрами была поддержка на фоне больших, сумасшедших вещей, в которых они участвуют.
Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а главные роли исполнят юные британские актёры: Доминик Маклафлин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон).