Актриса Валентина Рубцова, наиболее известная по роли Тани из «Универа» и «СашиТани», в интервью рассказала о своих любимых фильмах, которые любит периодически пересматривать.

В списке любимых картин у Рубцовой в основном советское и российское кино вроде «После дождичка в четверг» и «Золушки». Валентина назвала и любимые зарубежные фильмы.

«Из зарубежных работ могу выделить фильмы "Кролик ДжоДжо", "Королевство полной луны", "Однажды в Голливуде" и "Песнь слона"».

Среди современных российских новинок актрису привлекают эмоционально точные работы — в списке звезды такие фильмы, как «Аритмия», «Звезда» и «Зоология».