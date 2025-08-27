Сергей Гилев рассказал, как начать актерскую карьеру в 40 лет

Сергей Гилёв дал большое интервью изданию «Кинопоиск». Один из самых востребованных российских актеров рассказал, почему пришёл в профессию только пять лет назад, когда ему самому уже было 40 лет.

- То, что у меня получилось, — это ошибка выжившего, - считает Сергей. - Я делал и не бросал. Нас миллионы таких, кто работает, не бросает, говорит всем «Я актер», продолжает сниматься и даже совмещает это с другими работами. Так сложилось, что я не бросил, у меня накопились дружба и связи, которые помогли узнать обо мне большому количеству людей. По крайней мере, внутри индустрии. Я думаю, что произошедшее со мной — это, конечно, случай. Такое не спланируешь. Я бы с радостью стал актером еще раньше, например в девяностые или нулевые. Но стал именно в 2020 году. Жизнь весело мне сказала: «На тебе, пожалуйста. Твоя мечта сбылась. Иди»…

При этом Гилёв хотел быть актером с детства, а своими кумирами в профессии называет Джонни Деппа и Леонардо ДиКаприо:

- С детства я следил за Джонни Деппом, он был первым любимцем. Потом появился ДиКаприо и стал главным, потому что он меня старше всего на три года (на самом деле на пять. - Прим. ИнтерМедиа), я его знаю с самого детства, он взрослеет на моих глазах Единственный актер, у которого видел все фильмы, и по возрасту мы с ним так двигались, что он взрослел, и я следом… На днях случайно попал на кусочек «Выжившего». Подумал: вот так надо играть. До такого уровня я еще пока не дошел. Каждый раз играю страдания и боль и думаю, как плохо у меня все получилось. А у ДиКаприо видно, что человеку холодно, что ему больно, что он страдает.

Недостаток актерского образования он не ощущает, но об этом ему иногда напоминают:

- Сейчас коллеги по съемкам пытаются меня своеобразно похвалить. Например, у меня получилось что-то хорошо, и Вика Исакова говорит: «Это ты так сделал, потому что ты не актер». Окей. Другой артист говорит: «Блин, может, и правда не надо было учиться в институте, чтобы нормально играть?» То есть актеры называют меня не-актером. Ну ладно. Ничего страшного. Однажды я ко всем этим актерам приду еще и в качестве режиссера буду объяснять, как сыграть, понятнее, чем это делают другие режиссеры! Часто ведь бывает, что режиссер знает, что ему нужно, но не может найти слова, чтобы добиться этого от актера. А я все это время занимаюсь тем, что коплю варианты, как объяснить. Как футболисты, которые только закончили играть, а уже стали тренерами. Вроде бы даже не учились на тренера, но уже ими стали. Потому что учились в процессе. Я сейчас тоже в процессе учусь.

Гилёв сыграл уже почти в 40 фильмах и сериалах, но почему-то запоминается зрителям по своим отрицательным ролям:

- Люди думают, что я играю сплошь злодеев, психопатов, людей с зависимостями, потому что видели со мной что-то вроде «Триггера», где я и правда негодяй, все время мешаю главному герою. На самом деле, всё не так. У меня даже статистика есть: из моих шестидесяти ролей лишь пятнадцать — злодеи… Мне надо поиграть хороших парней, но уже в ролях побольше. Бывает ли сейчас так, чтобы главная роль и хороший парень? Это уже играет Максим Матвеев в «Триггере». Да и то хороший ли он там? То есть кажется, что главных героев — хороших парней теперь нет. Есть главный герой — неоднозначный парень. Наверное, надо по-другому это описать: не хороший-добрый, а красивый, нарядный, чистый, не сумасшедший, не злодей, харизматичный, улыбчивый парень, которого любят все вокруг. В общем, пора сыграть нормального человека, какой я в жизни. В жизни же я со всеми дружу, улыбаюсь людям, шучу шутки.

«ИнтерМедиа» напоминает, что последний на данный момент проект с участием актера – сериал «Хирург» - вышел в июле на Start и IVI.