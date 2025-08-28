Умер скандальный актер и режиссер Рами Хойбергер

Ушел из жизни Рами Хойбергер, израильский актер кино, театра и ТВ, сценарист, театральный режиссер, комик и телеведущий.

Артист скончался на 62-м году жизни 28 августа. Об этом сообщает Haaretz. Причина смерти - рак.

Хойбергер родился в Тель-Авиве в 1963-м. После службы в армии изучал актерское мастерство в одной из студий родного города. В театре играл Шекспира и русскую классику.

На экране - с конца 1980-х, в перечне работ - более сорока: "Список Шиндлера" Спилберга, "Зверь" со Стивеном Болдуином, "Операция "Бабушка", "Маленький предатель", "Крысы", "Конец медового месяца".

В 2007-м артист оказался в центре скандала - исполнитель был обвинен коллегой по съемочной площадке в сексуальных домогательствах, но в итоге конфликт сторонам удалось урегулировать, прокуратура закрыла дело.