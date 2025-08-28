Ушел из жизни знаменитый испанский актер Эусебио Понсела

Скончался Эусебио Понсела, востребованный испанский актер кино, театра и ТВ, певец, режиссер.

В списке экранных работ артиста - порядка 130 пунктов, на его счету около двадцати наград и номинаций.

Понсела умер 27 августа в своем доме - чуть более чем за две недели до 80-летия. Об этом сообщает Ara. Причиной смерти стал рак.

Эусебио Понсела родился в 1945 году в Мадриде. Получив актерское образование, в 1960-м дебютировал на сцене, быстро завоевал успех в мадридских театрах.

Снимался с конца 1960-х: "Закон желания" и "Матадор" Альмодовара, "Министерство времени", "Изабелла", "Братья-детективы", "Сестры", "Борджиа", "Дорогая, я куплю сигареты и вернусь".

В 1990-х актер жил и работал в Аргентине. Временный переезд в эту страну, как он позже рассказал в интервью, помог ему избавиться от тяжелой героиновой зависимости.

Последний проект с участием артиста будет представлен в сентябре на МКФ в Сан-Себастьяне.