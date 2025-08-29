Ким Кэтролл рада провалу продолжения «Секса в большом городе»

Актриса Ким Кэтролл, не участвовавшая в съёмках продолжения культового сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так», якобы довольна его закрытием. Об этом сообщают источники, близкие к актрисе, пишет таблоид Radar Online.

Сериал «И просто так» был закрыт после трёх сезонов из-за низких рейтингов и негативных отзывов зрителей. По их мнению, продолжение не смогло повторить успех оригинала.

Ким Кэтролл, сыгравшая в оригинальном сериале роль Саманты Джонс, отказалась от участия в продолжении из-за разногласий с Сарой Джессикой Паркер, исполнительницей главной роли Кэрри Брэдшоу. По слухам, причиной конфликта стали финансовые вопросы: Кэтролл считала, что ей платили значительно меньше, чем Паркер.

После отказа от участия в «И просто так» Кэтролл заявила о давлении со стороны создателей сериала. В итоге она согласилась на небольшое камео в одном из эпизодов, чтобы завершить сюжетную линию Саманты Джонс.

Согласно информации инсайдеров, когда Сара Джессика Паркер выразила недовольство закрытием «И просто так», Ким Кэтролл якобы назвала это «попыткой уравновесить чашу весов».

Напомним, звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл отметила 69-летие и в честь праздника поделилась с поклонниками редким снимком. В личном блоге актриса опубликовала фотографию, на которой предстала в максимально естественном виде — без декоративной косметики.