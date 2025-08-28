Белла Рамзи высказалась о сериале «Одни из нас»

Британская актриса Белла Рамзи стала гостем подкаста The Awardist от издания Entertainment Weekly. Исполнительница роли Элли в сериале «Одни из нас» прокомментировала критику второго сезона шоу, который получил более низкие оценки от аудитории по сравнению с первым сезоном.

Рамзи заявила, что если зрителям не нравится происходящее в «Одних из нас», то лучше всего сериал просто не смотреть. В таком случае она порекомендовала сыграть в оригинальную дилогию The Last of Us от студии Naughty Dog.

Я бы сказала, что вам не обязательно смотреть «Одни из нас». Если вы так сильно ненавидите сериал, существуют оригинальные игры. Вы можете пройти их несколько раз, вам не нужно смотреть экранизацию. Но если вы всё же захотите посмотреть адаптацию, то я надеюсь, что она вам понравится.

Второй сезон сериала «Одни из нас» вышел весной 2025 года, спустя два года после запуска проекта. Сейчас создатель шоу Крейг Мейзин работает над сценарием продолжения — уже без создателя вселенной Нила Дракманна.