Актриса Энн Хэтэуэй оконфузилась на съемках
Американская актриса Энн Хэтэуэй оконфузилась на съемках сиквела «Дьявол носит Prada».
По данным Daily Mail, папарацци засняли, как 42-летняя кинозвезда упала с крыльца дома в Нью-Йорке.
Хэтэуэй запечатлели в полупрозрачной бежевой блузке в клетку и плиссированной черной юбке. Актриса была в босоножках на высоких каблуках, один из которых сломался, в результате чего произошло падение.
Энн быстро поднялась, хотя к ней поспешили члены съемочной группы, чтобы помочь.
Ранее Энн Хэтэуэй представила нового бойфренда своей героини на съемках «Дьявол носит Prada 2».