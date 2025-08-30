Американская актриса Энн Хэтэуэй оконфузилась на съемках сиквела «Дьявол носит Prada».

По данным Daily Mail, папарацци засняли, как 42-летняя кинозвезда упала с крыльца дома в Нью-Йорке.

Хэтэуэй запечатлели в полупрозрачной бежевой блузке в клетку и плиссированной черной юбке. Актриса была в босоножках на высоких каблуках, один из которых сломался, в результате чего произошло падение.

Энн быстро поднялась, хотя к ней поспешили члены съемочной группы, чтобы помочь.

