Звезда «Дома дракона» сыграет главную роль в мрачной комедии

По данным издания Deadline, актриса Милли Олкок, известная по «Дому дракона» и «Сиренам», исполнит главную роль в мрачной комедии Thumb.

В проекте, сценарий к которому написал Сезар Витале, лауреат стипендии Николловской академии кинематографических искусств и наук в области написания сценариев, рассказывается об одинокой женщине, которая по ошибке получает по почте отрезанный большой палец. Она посвящает свою жизнь тому, чтобы вернуть его на место, и это приводит её к столкновению, которое навсегда перевернёт её мир.

Картину снимет Даина Ониунас-Пусич. Других подробностей фильма или его даты выхода пока нет.