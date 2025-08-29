Умер звезда культовых аниме Такая Хаси

Ушел из жизни Такая Хаси, японский актер театра и ТВ, сверхвостребованный артист озвучания и дубляжа.

© кадр из аниме «Наруто»

В списке работ исполнителя - сотни пунктов. В некрологах он называется легендой аниме и одним из величайших "голосовых артистов" (сэйю) в истории японского шоу-бизнеса.

Артист умер от сердечного приступа менее чем за две недели до своего 73-летия.

Некролог мастера опубликован Anime Corner. Информация подтверждена агентством актера.

Такая Хаси родился в Токио. Окончил факультет искусств одного из столичных колледжей. Дебютировал как театральный актер - вскоре став одним из ведущих артистов своей труппы, снимался в сериалах.

На озвучании - с конца 1970-х: фильмы Хаяо Миядзаки, франшизы "Наруто", "Покемон", "Сейлормун", "Блич", "Ван-Пис".

В японских локализациях его голосом говорит Северус Снегг (Снейп) из фильмов про Гарри Поттера.