Анастасия Сиваева оценила финал нового сезона «Папиных дочек»

29 августа вышли последние серии четвёртого сезона «Папины дочки: Новые», где спустя почти 80 эпизодов в семью вернулась Даша — мама четырёх дочек и жена Веника. Героиня за прошедшие сезоны эпизодически появлялась в сериале, но никогда не на глазах у своей семьи.

© Чемпионат.com

Роль Даши исполняет Анастасия Сиваева, которая уже прокомментировала громкий финал новых эпизодов.

«Я очень рада встретиться с киносемьёй! Когда узнала про возрождение "Папиных дочек" и получила предложение присоединиться к проекту, с радостью согласилась. Ведь мне, как и многим зрителям, было интересно, как сложилась судьба любимых героев».

По словам Сиваевой, завязка нового сериала в своё время сильно удивила её, однако «после выхода первого сезона стало понятно, что это хорошая идея — продолжить проект в таком ключе». Возвращение в сериал для актрисы оказалось трепетным, но приятным.

«Новые девочки дружелюбно меня встретили и приняли, Филипп (Веник) оказал поддержку. Приятно вернуться в родные края, где тебя ждали. Надеюсь, что и зритель будет рад встрече со мной».

История новых «Папиных дочек» уже скоро продолжится, ведь с 30 октября в кинотеатрах начнёт выходить фильм, где Венику и Даше предстоит восстановить свои отношения — или хотя бы попытаться сделать это.