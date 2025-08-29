Оливия Кук рассказала о третьем сезоне «Дома дракона»

«Он начнётся громко»: Оливия Кук — о третьем сезоне «Дома дракона»
Британская актриса Оливия Кук поделилась новыми деталями третьего сезона сериала «Дом дракона». Исполнительница роли Алисенты Хайтауэр заявила, что продолжение удивит зрителей уровнем эпичности происходящего.
Кук не стала вдаваться в подробности, отметив лишь, что авторы планировали включить первые два эпизода в конец второго сезона, однако этого не произошло.
Ну, думаю, я могу сказать… третий сезон начнётся громко. Первые два эпизода должны были стать финалом второго сезона. Так что вы можете себе представить, сколько энергии в этих сериях. Старт окажется куда масштабнее и свирепее, чем прежде.
Судя по всему, Оливия Кук говорит о морском сражении при Глотке — по книге Джорджа Мартина в нём было задействовано около 90 кораблей и сразу пять драконов. Оно станет одним из важнейших событий для сюжета шоу.
Третий сезон «Дома дракона» выйдет в 2026 году — сейчас авторы заканчивают съёмки продолжения. При этом в планах HBO также выпустить и четвёртый сезон, который закончит историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов.