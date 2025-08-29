Ева Мендес вернется на экран после 12-летней паузы

Актриса Ева Мендес вернется на экран спустя 12 лет перерыва в карьере. Об этом сообщил голливудский инсайдер DanielRPK.

Мендес сыграет жену персонажа своего партнера Райана Гослинга в новой части «Звездных войн» режиссера Шона Леви. В официальном касте имени 51-летней Мендес пока нет.

В 2024 году в интервью The Times актриса рассказывала, что хотела бы работать только с мужем.

Гослинг и Мендес вместе уже больше 13 лет — со времени съемок фильма «Место под соснами» в 2011 году. У супругов двое дочерей. О том, что свадьба артистов, возможно, состоялась, стало известно в 2022 году, когда Мендес показала тату на запястье с надписью de Gosling — поклонники усмотрели в этом вероятность смены фамилии.

В 2024 году Мендес объяснила свое отношение к омолаживающим процедурам. Актриса заявила, что делает только обратимые процедуры, результаты которых будут временными.