Бактериальный целлюлит убил бразильского актера Флавиу Бэка

Известный актер Флавиу Бэк, снимавшийся в телесериале «Война и мир», скончался в возрасте 52 лет.

Причиной смерти послужил бактериальный целлюлит. Трагическое событие произошло в больнице Рио-де-Жанейро, где бразильский артист проходил лечение. Бактериальный целлюлит, спровоцированный диабетом, стал фатальным для здоровья Бэка.

Проблемы со здоровьем у актера начались в 2022 году, а в начале 2023 ему потребовалась срочная хирургическая операция. Флавиу Бэк известен не только по роли в «Войне и мире», но и по участию в таких проектах, как «Бразильская империя» и «Пятидесятилетние».

Кроме актерской карьеры, он занимался озвучиванием видеоигр. Его голос можно услышать в персонажах «Игры престолов» и «Эмили в Париже».

