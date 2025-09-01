Умер знаменитый немецкий актер Артур Браусс

30 августа на 90-м году жизни умел Артур Браусс, знаменитый немецкий актер кино и телевидения, театра, артист озвучания.

Браусс родился 24 июля 1936 года в Мюнхене. Был чемпионом Германии среди юношей 1954 года по прыжкам с шестом. По спортивной стипендии учился в США - в Университете Вайоминга. На сцену впервые вышел в постановке студенческого театра. В 1960-м вернулся в Германию. Работал на радио.

Снимался с 1963-го. В списке ролей - двести пунктов. Один из самых известных - "Железный крест" Сэма Пекинпы. Также - "Король Дроздобород", "Красные розы", "Зараженный", "Огненный ангел", "Мистер Смерть", "Комиссар Наварро" и множество германских криминальных сериалов.

В 2014-м актер ушел из кино и сосредоточился на театре.

Как передает News38, артист умер у себя дома на руках у жены. Информация подтверждена СМИ другом семьи. Причина смерти не разглашается.