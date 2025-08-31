Актриса Железняк высказалась о новой кинопремии

Актриса Железняк считает прекрасным начинанием появление премии "Бриллиантовая бабочка"
Заслуженная артистка РФ Олеся Железняк назвала "прекрасным начинанием" образование Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Об этом она сказала ТАСС.
"Я считаю, что это прекрасное начинание, - отметила Олеся Железняк. - Хочется пожелать большого творческого пути кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Любой подарок получать приятно, это на самом деле подарок и праздник кино".
Также актриса призналась, что ей очень понравился лозунг кинопремии - "Любая правда без любви есть ложь". "Это собственно как в Библии написано: "...человек без любви как кимвал звенящий…", - добавила Железняк. - А любовь, она долготерпит, любовь все прощает, любовь преумножает, любовь милосердствует. Бог есть любовь и с любовью можно все победить, все превозмочь, все перетерпеть".
Актриса надеется, что "будет много хорошего интересного кино про людей, про человека в сложных ситуациях, про выбор человеческий, про то, что в конце все равно воссияет свет, что человек идет к Богу всю жизнь разными путями, поэтому дай Бог долгих лет жизни кинопремии "Бриллиантовая бабочка".
Инициатор и вдохновитель создания Евразийской академии и кинонаграды - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.
О премии
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму равную эквиваленту $1 млн, каждая следующая номинация - $250 тыс.
Главная награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".