Актриса Железняк высказалась о новой кинопремии

Заслуженная артистка РФ Олеся Железняк назвала "прекрасным начинанием" образование Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Об этом она сказала ТАСС.

"Я считаю, что это прекрасное начинание, - отметила Олеся Железняк. - Хочется пожелать большого творческого пути кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Любой подарок получать приятно, это на самом деле подарок и праздник кино".

Также актриса призналась, что ей очень понравился лозунг кинопремии - "Любая правда без любви есть ложь". "Это собственно как в Библии написано: "...человек без любви как кимвал звенящий…", - добавила Железняк. - А любовь, она долготерпит, любовь все прощает, любовь преумножает, любовь милосердствует. Бог есть любовь и с любовью можно все победить, все превозмочь, все перетерпеть".

Актриса надеется, что "будет много хорошего интересного кино про людей, про человека в сложных ситуациях, про выбор человеческий, про то, что в конце все равно воссияет свет, что человек идет к Богу всю жизнь разными путями, поэтому дай Бог долгих лет жизни кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской академии и кинонаграды - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму равную эквиваленту $1 млн, каждая следующая номинация - $250 тыс.

Главная награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".