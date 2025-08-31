Из продавщиц в актрисы: как живет Микульчина, сыгравшая Соньку Золотую Ручку

Ее карьера началась с роли Соньки Золотой Ручки. Фильм о знаменитой мошеннице подарил актрисе билет в жизнь. Десятки интересных проектов и любовь зрителей сделали Анастасию Микульчину популярной. Как сейчас живёт звезда, за кого вышла замуж, и есть ли у нее дети — читайте в нашей статье.

Из продавщиц в актрисы

Будущая знаменитость родилась в Молдавии. Несмотря на это, в её жилах течет русская кровь. Дело в том, что ее родители — русские. Папа работал инженером, а мама — школьным педагогом на Сахалине. До рождения дочери пара с двумя сыновьями была вынуждена переехать в Молдавию, где главе семейства пообещали хорошую работу. С началом Приднестровского конфликта семья вернулась в Россию и обосновалась в Санкт-Петербурге.

Когда девочка перешла в старшие классы, отец лишился работы. Чтобы помочь семье пережить непростой период, Настя устроилась продавцом на местный рынок.

После окончания школы Микульчина заявила, что хочет стать актрисой. Родители были категорически против, поэтому девочке пришлось отправить документы в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет журналистики. Она поступила без труда и даже окончила первый курс. Тогда же Анастасия поняла: она выбрала не свой путь в жизни.

Девушка не стала действовать за спиной у родителей. Она честно рассказала им обо всем, и, к удивлению, родные поддержали ее. Микульчина тут же забрала документы из университета и поступила в театральную академию.

Ей посчастливилось стать студенткой курса Владимира Рецептера. Там талантливую девушку быстро заметили и пригласили в постановку «Железяка». Спектакль обрёл популярность не только в России, но и за рубежом. А в 2005 году постановка получила гран-при на Международном театральном фестивале в Чехии.

Кинодебют артистки состоялся в картине «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина». А уже третья роль Анастасии принесла ей большую славу. В криминальной драме «Сонька. Золотая Ручка» артистка сыграла главную героиню. После выхода картины Микульчина проснулась знаменитой.

Через три года режиссёр снял продолжение картины, которое закрепило успех первой части. Анастасия играла княгинь и журналисток, сотрудниц спецслужб, девушек-военных и простых домохозяек. Актриса показала: ей по плечу любые роли.

Особую любовь зрителей Анастасия почувствовала после выхода ремейка фильма «А зори здесь тихие...», где она исполнила роль Риты Осяниной.

Модельный бизнес

Помимо съёмок в кино Анастасия смогла проявить себя в качестве модели. При росте 174 см артистка весит всего 58 кг. Идеальная фигура и привлекательная внешность позволили Микульчиной сотрудничать со многими российским брендами, рекламировать их товары.

Романы

После выхода фильма «Сонька. Золотая Ручка» в прессе появились слухи о романе Анастасии с режиссёром картины Виктором Мережко. На самом деле никаких отношений между ними не было. Разница в возрасте у Мережко и Микульчиной была 46 лет. Несмотря на слухи, режиссер и актриса еще неоднократно работали вместе над различными проектами.

Во время работы над «Сонькой. Золотой ручкой» знаки внимания Анастасии оказывал ее партнёр по съёмочной площадке Сергей Перегудов. Однако на обоюдной симпатии отношения и закончились.

А вот первая любовь актрисы доставила ей немало проблем. Мужчина втянул возлюбленную в авантюру и подговорил купить дом в Крыму. Вскоре мошенники заявили: знаменитость не является хозяйкой недвижимости. Несколько лет Микульчина добивалась признания своих прав, а после победы в суде ее жилье ограбили.

Вторым избранником Анастасии стал архитектор Игорь Соловьёв. С ним актриса решилась открыть собственный ресторан. Однако идея оказалась провальной: недостаток знаний привел к большим убыткам. Из-за этого в паре начался разлад, и возлюбленные расстались.

Несколько лет Анастасия посвящала себя карьере, пока на съёмках фильма «Медиатор» не познакомилась с бывшим мужем Дианы Пожарской, режиссёром Артемом Аксененко.

Отношения возлюбленных из рабочих быстро перетекли в романтические, и вскоре пара поженилась. Их свадьба прошла в тайне от поклонников и коллег. На торжество были приглашены только самые близкие и родные люди. Лишь через год артистка рассказала о том, что уже давно замужем, а в 2021 году пара обвенчалась.

Сегодня 42-летняя знаменитость счастлива в браке. Анастасия еще не стала мамой. Она не скрывает: работа для нее по-прежнему на первом месте, однако с мужем они уже задумываются о продолжении рода и появлении наследников.