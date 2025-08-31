Актер озвучки ответил, кому понравится новое аниме «Экзорцизм. Хроники: Начало»

Общаемся с одним из главных «голосов» японской анимации на русском.

21 августа в российском прокате вышел корейский аниме-фильм «Экзорцизм. Хроники: Начало». Один из первых показов прошёл в рамках Кубка России по киберспорту, гостем которого стал известный актёр озвучки Ислам Ганджаев.

Незадолго до показа ленты Ислам пообщался с «Чемпионатом», рассказав о проекте, развитии культуры аниме в России и тайтлах, с которых можно начать свой путь в японской анимации.

Фильм: «Экзорцизм. Хроники: Начало»

Режиссёр: Ким Дон-чхоль

Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик

Дата выхода: 21 августа 2025 года

Страна: Южная Корея

— Аниме не первый раз появляется на турнирах ФКС России. Что, на ваш взгляд, связывает японскую анимацию и киберспорт?

— Так или иначе, люди, которые погружены в культуру видеоигр, погружены и в аниме-культуру. Это и фэнтези, и игровые жанры. Есть очень много аниме, связанного с играми, в том числе очень популярные. И есть ощущение, что люди, которые играют в компьютерные игры, так или иначе смотрят аниме. Это такая симбиотическая связь, если можно так выразиться.

— Во что вы играете сами: в соревновательные или одиночные игры?

— Я в целом фанат одиночных ролевых игр. Последнее, что я прошёл с большой любовью — это Expedition 33. Мне бесконечно понравились музыка, сюжет, геймплей. И, опять же, могу сказать, что игра очень сильно откликается в душе: есть какие-то сюжетные ходы, которые воспринимаются как в аниме. Многие даже ошибочно считают, что это японская игра — по стилистике, сюжету, подаче. Наверное, тоже такая связь гейминга и аниме.

— Расскажите о новом аниме-фильме, который будет показан здесь сегодня — «Экзорцизм. Хроники: Начало».

— Прежде всего могу посоветовать этот фильм тем, кто смотрел «Аркейн», потому что «Экзорцизм» нарисован практически так же, в точно таком же стиле. И могу сказать, что он многим зайдёт, потому что имеет рейтинг 18+ с соответствующей историей и щепетильными жёсткими моментами. Чтобы победить зло, нужно принести некие жертвы, и в конечном итоге кто-то может всё-таки «откиснуть». Это создаёт такой нерв во время просмотра — ты не ожидаешь, что вот этот персонаж сейчас может сдаться или проиграть. Такая история вносит классное разнообразие в мир полнометражек и сериалов, где зачастую добро побеждает зло, всё хорошо и всё идёт в соответствии с ожиданиями. Опять же, классные персонажи, много отсылок — к примеру, на фильм «Константин». Кто-то сравнивал проект со стилистикой Diablo. Очень много всего перемешано — кто-то может сказать, что это плагиат, мы же считаем это очень сильным вдохновением. «Аркейн», Diablo, «Константин» — всё это смешалось, и получился такой классный продукт. Как таковой большой фан-базы у «Экзорцизма» пока нет, но, насколько я знаю, будет ещё вторая часть — и вот после просмотра этого фильма у него точно появятся фанаты. Мультфильм крутой, и мы сделали для него очень хороший дубляж — верю, что зрители это оценят.

— В отзывах иногда встречается, что такая нестандартная для аниме рисовка может оттолкнуть фанатов культуры. Как к таким новинкам с 3D-графикой относитесь вы?

— Я бы не сказал, что тут что-то ультрановое. Как раз таки это люди уже видели в «Аркейне», люди уже видели это в мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных», где как раз были необычная графика и анимация в 10 кадров в секунду. В «Экзорцизме» скорее околореалистичная графика. И я думаю, наоборот, она даже привлечёт зрителя. Если в какие-то моменты ставить на паузу, можно такие потрясающие кадры увидеть. Это не прямо 3D, это очень приятное глазу 2,5D, ты моментами просто смотришь кино.

— Расскажите о подготовке русского дубляжа. Как это проходит сейчас с учётом того, что в последнее время аниме всё чаще лицензируют официально?

— Во время подбора актёров мы попали в одну небольшую ловушку. Есть там один 12-летний персонаж, его зовут Чун Ху — и изначально мы думали, что это девочка. Мы рассматривали несколько актрис, которые могут озвучить именно девочку, утвердили одну актрису. А потом мы перерыли весь интернет, изучили подробнее лор фильма и осознали: опа, да он мальчонка! Просто такой немножко миловидный. В культуре Кореи и Китая есть такое, что мальчики ходят с косами, как шаолиньские монахи. В итоге у нас было две дорожки к этому персонажу, и мы выбрали начала одну, а потом – вторую, которая уже больше подходила к мальчику. Ещё благодаря этому фильму мы смогли призвать на дубляж народного артиста РФ Василия Бочкарёва, который дублировал Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, а также Гэндальфа из «Хоббита». Для нас это был такой большой подарок, что мы смогли поработать с большим мастером и привлечь его в такую картину, где он озвучил такого некого сенсея. Ностальгическая история получилась.

— Благодаря массовому интересу к аниме и официальным озвучкам такие истории будут происходить чаще?

— Я думаю, что да. Люди начали активнее ходить на аниме в кинотеатры, смотреть его на онлайн-ресурсах. И в целом сейчас увлечение аниме не так порицается, как раньше. У меня есть любимый мем, картинка: в 2002 году все на тебя показывают пальцем, если ты смотришь аниме, а в 2025-м показывают, если ты не смотришь аниме. Это происходит ещё и в силу того, что другие жанры не так популярны. Условно, сейчас нет таких проектов, как «Игра престолов» или чего-то подобного, мало крутых зарубежных сериалов. В то же время Азия, Япония и Корея выдают такой потрясающий контент, который будоражит сердца и души зрителей, что в итоге на это есть спрос. И люди, опять же, выходят из кинотеатра и смотрят там, где надо.

— Наверное, один из самых частых вопросов — что можно посмотреть из нового в аниме прямо сейчас?

— Могу опять же посоветовать сходить в кино на «Экзорцизм. Хроники: Начало», потому что это очень красиво. И, помимо экшена, который так или иначе любит молодёжь, в фильме есть очень драматические сцены. Например, такой «отцы и дети moment»: он очень трогательный, в секунду он пробивает на слёзы. Кроме этого, могу посоветовать сходить на «Выход 8», который выходит 28 августа в кино — мы тоже делали для него дубляж. Это хоррор, снятый по вирусной игре Exit 8, но фильм несёт в себе намного больше, чем просто ужастик. Он поднимает очень глубокие темы на протяжении всего повествования, и после просмотра они заставляют очень сильно задуматься о нашей жизни.

— Кажется, будто сейчас в аниме-культуре растёт спрос на такие непростые, иногда тяжёлые тайтлы: тот же «Первородный грех Такопи», другие экшен-сериалы, которые далеки от прежних простых сказок со счастливым концом. Это так?

— Как мне кажется, да, есть спрос. Люди сейчас очень эмпатичны, и они иногда хотят банально поплакать, банально выплеснуть эмоции. Как говорят в аниме, «поесть стекла». Люди очень любят, когда фильм или сериал заставляет их что-то почувствовать — что-то кроме контента, которого навалом, чтобы просто посмеяться. Они хотят вот чего-то такого, что их немножко разобьёт, позволит немного задуматься о глубоких вещах.

— Аниме смотрит всё больше людей, но остаются и те, кто боится какого-то порицания общества или с трудом пробует что-то новое. С чего стоит начать знакомство с этой культурой?