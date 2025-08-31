Режиссер назвал важный этап в развитии киноиндустрии

Развитие киноиндустрии в регионах необходимо для появления новых специалистов и расширения возможностей отечественного кинематографа, сообщил кинорежиссер и сценарист Иван Твердовский в видеоинтервью "ТАСС Кавказ" на кинофестивале Ferrum в Железноводске.

"Я считаю, что если не заниматься этим региональным развитием [кинематографа], тогда мы не увидим специалистов, которые у себя в регионе что-то могут снимать. Мне бы хотелось верить в то, что наша киноиндустрия будет развиваться и появятся дополнительные возможности в разных регионах. И когда эти возможности будут, должны уже существовать специалисты для этого", - сказал Твердовский.

По его словам, многие регионы стремятся развивать кинопроизводство, но из-за высокой стоимости этого искусства основные ресурсы по-прежнему сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге.

"Сегодня мы видим разные регионы, которые обращены в сторону кино. Многие регионы сегодня занимаются активно продвижением себя в кинематографической среде. Но есть проблема, к сожалению, кино - это дорогой вид искусства, поэтому основные мощности сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге", - рассказал спикер.

Кинофестиваль Ferrum проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами.

ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.