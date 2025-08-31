Звезда «Ричера» ответил, сыграет ли Бэтмена в киновселенной DC

Американский актёр Алан Ричсон пообщался с изданием Variety. В небольшом интервью звезда «Ричера» рассказал о своём будущем в киновселенной DC, в которой артист хотел сыграть Бэтмена.

Как оказалось, совсем недавно Ричсон пообщался с главой франшизы Джеймсом Ганном и они пришли к соглашению, что актёр обязательно сыграет какого-нибудь значимого персонажа. Однако это точно будет не Бэтмен.

Не хочу вводить людей в заблуждение. Мы обсудили Бэтмена, однако я твёрдо уверен, что этой роли нет в моём будущем. Я думаю, что в нём есть что-то другое с киновселенной DC.

Таким образом, Джеймс Ганн продолжает поиски Бэтмена в киновселенной DC. Сейчас Тёмного рыцаря также играет Роберт Паттинсон, однако фильмы с ним не входят в общий канон новой франшизы. Премьера кинокомикса «Бэтмен 2» состоится в октябре 2027 года.