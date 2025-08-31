Актриса Зои Кравиц высмеяла сериал с участием Остина Батлера

Актриса Зои Кравиц публично оскорбила коллегу Остина Батлера после слухов о романе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Зои Кравиц и Остин Батлер прошли тест на детекторе лжи журнала Vanity Fair. Во время разговора актер спросил у коллеги, какой, по ее мнению, спин-оффов «Секса в большом городе» лучше: «И просто так…» или «Дневники Кэрри». Кравиц заявила, что ей не нравится ни то, ни другое. На просьбу объяснить свою позицию артистка попросила прекратить обсуждение. Когда Батлер рассказал, что снимался в «Дневниках Кэрри», его коллега смутилась и извинилась.

На днях Зои Кравиц и Остин Батлер появились на премьере фильма «Пойман с поличным», которая прошла в Нью-Йорке. Актер прижимал коллегу и обнимал за талию перед фотографами. Артистка была одета в черный топ с декольте и юбку в тон. Остин Батлер предпочел кожаный брючный костюм, солнцезащитные очки и туфли.

19 августа Зои Кравиц была замечена с бывшим возлюбленным Тейлор Свифт, Гарри Стайлсом. Они встретились в бистро Rita's в Лондоне. По информации журналистов, актриса и певец «прятались за углом заведения и целовались, как подростки». Новость о романе пары смутила поклонников Тейлор Свифт, о чем они стали писать в соцсетях.